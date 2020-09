Calciomercato Milan, il difensore lascia il rossonero

Nuova avventura in prestito per Gabriele Bellodi. Il difensore classe 2000 è pronto a giocare con la maglia bianconera dell’Ascoli

I minuti giocati contro il Novara potrebbero essere gli ultimi della stagione con il Milan, per il giovane Gabriele Bellodi. Il difensore, che proprio oggi ha compiuto 20 anni, è pronto per una nuova avventura in prestito, in Serie B.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il centrale classe 2000 vestirà la maglia dell’Ascoli. Operazione in dirittura d’arrivo.

LEGGI ANCHE: BERLUSCONI POSITIVO AL CORONAVIRUS