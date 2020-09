Saelemaekers carico per la nuova stagione: “Milan già in forma”

Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Milan TV prima dell’inizio della partita amichevole a Milanello contro il Novara.

Il laterale destro belga è molto motivato per la nuova stagione: «Stiamo già bene, le combinazioni arrivano subito. Anche in vacanza la squadra ha lavorato forte. Ora bisogna ricominciare subito ad ascoltare Pioli e ad essere belli carichi. Le amichevoli? Non sono mai partite amichevoli per un club che vuole crescere. Tutte le partite sono importanti per iniziare bene».