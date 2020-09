Calciomercato Milan, idea Kumbulla: il Tonali della difesa

Marash Kumbulla, difensore del Verona, può rappresentare il profilo giusto per il Milan. Giovane e di qualità. Inter e Lazio sulle sue tracce

Sandro Tonali è il grande colpo di mercato del Milan. Paolo Maldini e Frederik Massara sono stati bravi a sfruttare l’attendismo dell’Inter e a chiudere in pochi giorni – anche grazie alla volontà del giocatore di vestire il rossonero – la trattativa.

Tonali rappresenta una vera e propria opportunità di mercato che il Milan non si è lasciato scappar via. Il calciomercato è appena iniziato – ne avremo ancora per più di un mese – e siamo certi che altre opportunità si presenteranno. Una di queste potrebbe essere rappresentata da Marash Kumbulla.

Il difensore classe 2000 è certamente la più grande sorpresa del Verona di Juric. Il calciatore, seguito anche dal Milan nei mesi scorsi, nell’ultimo periodo è stato accostato soprattutto a Lazio e Inter. Sono settimane che Kumbulla è nelle orbita delle due squadre ma al momento le offerte presentate all’Hellas non hanno convinto.

L’avventura in gialloblu di Kumbulla sembra giunta ai titoli di coda e senza l’affondo decisivo di Lazio o Inter, può davvero diventare una nuova opportunità, magari proprio per il Milan.

Senza esagerare, Kumbulla può essere considerato il Tonali della difesa. Il futuro sarà certamente suo. Il centrale, che ha mostrato a tutti le sue qualità, può così rappresentare il profilo ideale per Elliott e per la squadra di Pioli.

L’unico neo è legato al fatto che al Verona ha giocato con la difesa a 3 (ma lo stesso vale per Milenkovic) e avrebbe bisogno dunque di un periodo di adattamento per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

