Calciomercato Milan, non solo Paqueta: la Fiorentina ci prova

Non c’è solo Paqueta nel mirino della Fiorentina. I Viola sono interessati ad un altro calciatore del Milan, Matteo Gabbia

Aumentano le pretendenti per Matteo Gabbia. Il difensore classe 1999, impegnato in questi giorni con la maglia della Nazionale Under 21, si è messo in mostra nell’ultima stagione con la squadra di Stefano Pioli, finendo così nel mirino di diversi club.

I primi a bussare alla porta del Milan sono stati Parma e Crotone, ora il calciatore piace anche al Genoa. E’ il Ds Faggiano, ex gialloblu, a spingere per avere Gabbia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sul centrale ci sarebbe anche la Fiorentina.

Al momento, però, per il Milan Gabbia è considerato incedibile, essendo la prima alternativa ai titolari Kjaer-Romagnoli.

Nei prossimi giorni potrebbe tenersi un summit tra Milan e Fiorentina: ricordiamo che sono diversi i calciatori che potrebbero finire sul tavolo. Ai viola piace anche Paqueta; sul taccuino dei rossoneri, invece, ci sono i nomi di Milenkovic, Pezzella e Federico Chiesa.

