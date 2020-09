Calciomercato Milan, il Real Madrid propone un difensore

Il Real Madrid avrebbe proposto Nacho Fernandez al Milan per rinforzare la difesa. Le ultime news di Calciomercato.

Il Milan ha preso Sandro Tonali e adesso è al lavoro per Tiemoué Bakayoko. Sistemato il centrocampo, l’attenzione si sposta in difesa. Con le possibili uscite di Musacchio e Duarte, Paolo Maldini sa che c’è la necessità di un nuovo centrale. Ci sono delle idee, ma per ora nessuna pista concreta.

Come sempre, però, a Casa Milan è un via vai di intermediari, e fra questi ci sono anche quelli che lavorano a stretto contatto col Real Madrid. Dopo l’operazione Brahim Diaz, che arriva in prestito per rinforzare la trequarti, non è da escludere che potrebbero esserci nuovi accordi per altri calciatori.

Come scrive Luca Marchetti su Tuttomercatoweb, uno di questi potrebbe essere Nacho. Infatti, scrive il giornalista, in questi giorni il giocatore è stato proposto al Milan. Che però ha fatto sapere di non essere interessato, almeno per il momento. La questione potrebbe riaprirsi nei prossimi giorni, ma per adesso è una pista fredda.

MILAN, TRATTATIVE PER BAKAYOKO E JOVIC: LE ULTIME

Difesa Milan, piace ancora Fofana

In ogni caso, se anche un fra Musacchio e Duarte uscirà, servirà per forza l’acquisto di un nuovo centrale. Romagnoli e Kjaer sono per adesso i titolari, Gabbia resta ma con un ruolo da quarta o quinta scelta. Nacho può essere una buona soluzione, anche perché si tratta di un difensore molto duttile. Probabilmente però il Milan cercherà un’alterantiva, magari più giovane e di prospettiva.

Piace da tempi non sospetti Wesley Fofana del Saint-Etienne, profilo perfetto per la politica di Elliott. Ma si tratta di un’operazione difficile, e soprattutto costosa. Vedremo quali saranno le mosee di Maldini e Massara, per il momento concentrati su altre situazioni. Bakayoko e il vice Ibrahimovic hanno la priorità.

SONDAGGIO PER SOUMARE’