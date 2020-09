Sportmediaset – Milan-Bakayoko, nuovi contatti. Jovic in prestito

Le ultime news di Calciomercato Milan. Nuovi contatti per Bakayoko con il Chelsea, intanto ritorna di moda Jovic.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Milan non molla la pista Tiemoué Bakayoko per rinforzare il centrocampo. Nonostante l’arrivo di Sandro Tonali, infatti, la società di via Aldo Rossi vuole anche il ritorno del francese. Nelle prossime ore dovrebbero esserci nuovi contatti con il Chelsea.

La speranza di Stefano Pioli è di averlo con sé entro i preliminari di Europa League, in programma a metà settembre. L’idea è sempre la stessa: il Milan vuole impostare la trattativa sul solito prestito con obbligo di riscatto fissato a 30-32 milioni di euro.

NOME NUOVO PER IL VICE DONNARUMMA

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Jovic

Non è finita, perché c’è un ritorno di fiamma per Luka Jovic, come riporta ancora Sportmediaset. L’attaccante serbo, molto amico di Ante Rebic (insieme hanno giocato all’Eintracht Francoforte), è il primo obiettivo per il ruolo di vice Ibrahimovic. Il problema è che Jovic costa caro (il Real Madrid un anno fa lo ha pagato 60 milioni).

Ecco perché, secondo Sportmediaset, il Milan starebbe pensando di prenderlo in prestito secco per un anno. Un’operazione simile a quella per Brahim Diaz, arrivato con la stessa formula (ma con la possibilità di discutere in futuro l’inserimento di un possibile riscatto). Difficile però che Elliott dica sì alla valorizzazione di un calciatore di un’altra squadra senza alcuna ipotesi di controllarlo.

