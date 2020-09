Tuttosport – Milan, sondaggio per Soumaré: il prezzo

Il Milan punta a riportare Tiemoué Bakayoko a Milanello e tratta col Chelsea, però studia anche un piano B e piace molto Boubakary Soumaré del Lille.

Per il centrocampo il Milan continua a trattare con il Chelsea il ritorno di Tiemoué Bakayoko. C’è già l’accordo con il giocatore, ma serve quello con i Blues.

La formula del prestito oneroso con diritto di riscatto è condivisa dai club, però manca l’intesa riguardante le cifre. Il Chelsea chiede almeno 30 milioni di euro e Paolo Maldini vorrebbe spendere un po’ meno. Le parti sono in contatto ed entro il fine settimana sono previste novità su questa operazione.

Calciomercato Milan, piace Soumaré del Lille

Il Milan ha Bakayoko come priorità, però deve anche valutare delle alternative per farsi trovare pronto nel caso in cui il ritorno dell’ex Monaco salti. Stando a quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, è stato fatto un sondaggio per Boubakary Soumaré.

Il 21enne centrocampista francese milita nel Lille, che lo valuta almeno 30 milioni. Una cifra importante e che difficilmente la società rossonera può spendere ora. Improbabile che il club della Ligue 1 conceda uno dei propri migliori giocatori con la formula del prestito con diritto di riscatto. Comunque da ricordare anche la scadenza contrattuale fissata a giugno 2022 e l’ingaggio più basso rispetto a Bakayoko.

Inoltre va detto che i rapporti tra Milan e Lille sono ottimi, come si è visto in occasione dei trasferimenti che hanno riguardato Rafael Leao e Tiago Djalo un anno fa. Non va escluso che più avanti le due società possano parlare più concretamente di Soumaré, se Bakayoko dovesse non arrivare a Milanello e Maldini avesse gli argomenti economici giusti per assicurarsi il mediano franco-senegalese.

