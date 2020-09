Calciomercato Milan, sirene francesi per Paqueta

Lucas Paqueta non è certamente tra i calciatori incedibili del Milan. Alla giusta offerta sarebbe libero di andare. Sulle tracce del brasiliano c’è il Lione

Lucas Paqueta ha iniziato bene la stagione, risultando il migliore in campo contro il Novara. Doppietta per il brasiliano, che ha davvero tanto da farsi perdonare, dopo una stagione alquanto complicata.

Il calciatore è chiamato ad un pre-campionato da protagonista per guadagnare terreno sulla concorrenza, che da domani vedrà in rosa anche Brahim Diaz.

Il Milan è ovviamente deluso dall’annata di Paqueta e di fronte ad un’offerta da 25 milioni di euro potrebbe lasciarlo andare. Ad oggi però non si registrano interessamenti concreti. La Fiorentina ha manifestato il suo interesse ma lo vorrebbe prendere con la formula del prestito.

Ma i viola non sono gli unici a pensare a Paqueta: secondo Gianluigi Longari di Sportitalia, il brasiliano sarebbe un’idea del Lione, che sta cercando un giocatore di qualità per la linea mediana. Non si registrano, al momento, offerte ufficiali.

LEGGI ANCHE: IDEA KUMBULLA PER LA DIFESA