Calciomercato Milan – Trattativa per Fofana: due ostacoli

Milan ancora sulle tracce di Wesley Fofana. Il difensore francese è tra gli obiettivi, ma non sarà facile strapparlo al Saint-Etienne.

Nonostante il mercato del Milan si stia sviluppando soprattutto nei reparti di centrocampo e attacco, i rossoneri avrebbero un discreto bisogno di ingaggiare anche un difensore centrale.

In tal senso arrivano gli aggiornamenti di Todofichajes.com. Il portale spagnolo insiste sulla pista Wesley Fofana, difensore francese in forza al Saint-Etienne.

Il Milan lo ha inserito nella lista dei possibili rinforzi estivi già da tempo. Il classe 2000 sarebbe ideale per continuare il progetto indicato da Elliott Management, ovvero investire su giovani talenti internazionali dal futuro già assicurato.

Sono però due gli ostacoli che frenano la buona riuscita dell’affare. In primis la richiesta del Saint-Etienne, che pretende 30 milioni di euro per cedere il cartellino di Fofana. Una cifra piuttosto alta anche per il Milan, soprattutto dopo il prossimo esborso multimilionario per Tonali.

Il secondo stop è causato dall’abbondanza della rosa del Milan. Prima di affondare il colpo per un nuovo rinforzo in difesa, la società rossonera dovrà assolutamente sfoltire il reparto. Almeno uno tra Musacchio e Duarte dovrebbe lasciare Milanello, ma in questo momento appare difficile che arrivino offerte consistenti.

