Fiorentina vicina a Ricci: il Milan si defila

Dovrebbe essere viola il futuro di Samuele Ricci. Il baby centrocampista dell’Empoli non sembra interessare il Milan.

Nei prossimi giorni verrà stabilito il destino di Samuele Ricci, uno dei migliori talenti messi in mostra durante l’ultima stagione di Serie B.

Il centrocampista dell’Empoli è sul taccuino di diversi club importanti. Ma secondo Gianlucadimarzio.com Ricci sarebbe sempre più vicino alla Fiorentina.

I viola sono in pole per l’acquisto del classe 2001, sia per i buonissimi rapporti con l’Empoli, sia perché la concorrenza del Milan non appare più così forte.

Gli arrivi sempre più probabili a Milanello di Tonali e Bakayoko chiudono di fatto la porta all’acquisto di Ricci, che diventerebbe poco utile alla causa rossonera. Ecco dunque che la Fiorentina potrebbe trovarsi la strada praticamente spianata per ingaggiare il neo convocato in Nazionale Under-21.

I toscani dovranno spendere una cifra tra i 12 ed i 15 milioni di euro se vogliono strappare il sì dell’Empoli ed avere via libera per Ricci.

