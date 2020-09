Paquetà, doppietta al Novara in attesa di offerte

Il Milan è disponibile a vendere Lucas Paquetà e attende proposte concrete. Per adesso non sono emerse richieste importanti per il giocatore ex Flamengo.

Tra i protagonisti dell’amichevole Milan-Novara 4-2 giocata ieri a Milanello c’è Lucas Paquetà. Il centrocampista brasiliano, impiegato nel ruolo di trequartista nel 4-2-3-1, ha messo a segno due gol.

È reduce da una stagione negativa e dunque ha grande voglia di riscatto. Spera di convincere il club rossonero a dargli un’altra chance, ma la cessione è tutt’altro da escludere. Tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno a Casa Milan. Già nell’ultima sessione invernale del calciomercato c’era disponibilità a vendere l’ex Flamengo, però non sono giunte delle proposte ritenute valide.

Al momento, Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno sul tavolo offerte congrue per Paquetà. Sono arrivati solamente dei sondaggi per dei prestiti con diritto di riscatto, ma il Milan preferisce una cessione definitiva oppure l’inserimento dell’obbligo di acquisto nel prestito. Da non scartare la possibilità che Paquetà venga proposto come contropartita tecnica in un’operazione di scambio.

Il problema è il prezzo del cartellino, dato che la società rossonera non intende mettere una minusvalenza a bilancio. La valutazione dell’ex Flamengo è sui 25 milioni di euro, cifra che nessuna squadra ha offerto finora. Se verso fine mercato la cessione non dovesse essersi concretizzata, allora il Milan potrebbe pure valutare un semplice prestito o addirittura una permanenza per rilanciare il giocatore.

