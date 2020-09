Sky – Tonali-Milan, tutto fatto: fissate le visite mediche

Tonali è pronto per le visite mediche con il Milan. Le ultime news di Calciomercato da Sky Sport sull’arrivo del centrocampista.

Sandro Tonali è un nuovo calciatore del Milan. Come riportato da Sky Sport, i documenti sono stati firmati ed è praticamente tutto fatto. Le visite mediche sono state fissate per la prossima settimana: firmerà un contratto di cinque anni a due milioni. Poi si metterà a disposizione di Stefano Pioli, e vedremo se riuscirà ad esserci per il preliminare di Europa League.

