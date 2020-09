Dall’Inghilterra: Milan, pazza idea Bale. I bookies sono sicuri

I bookmakers inglesi rilanciano la candidatura del Milan per Gaeth Bale. Il gallese vuole lasciare il Real, i rossoneri ci pensano.

Una bomba di mercato suggerita dai bookmakers inglesi potrebbe far sognare i tifosi del Milan.

Secondo le agenzie di scommesse britanniche, Gareth Bale potrebbe diventare un prossimo obiettivo dei rossoneri. Il calciatore gallese, ormai da tempo in rotta con il Real Madrid, sarebbe in lizza per un posto nel Milan di mister Stefano Pioli.

Una indiscrezione che non ha ancora ricevuto conferme o smentite. Ma i ‘bookies‘ sembrano convinti che sulle tracce del velocissimo esterno d’attacco ci sia anche il Milan. Il passaggio di Bale in rossonero entro fine mercato si gioca infatti 7,5 volte la posta.

L’affare sarebbe affascinante per mille motivi: il Milan si assicurerebbe un fenomeno internazionale, utilissimo anche nel 4-2-3-1 di Pioli, inoltre anche a basso costo vista la rottura con il Real.

Il problema è ovviamente l’ingaggio: Bale percepisce attualmente ben 15 milioni di euro netti a Madrid, cifra totalmente fuori portata per il club di via Aldo Rossi.

