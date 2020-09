Calciomercato Milan – Conferme su Viña: i costi dell’operazione

Torna di moda l’opzione Matias Viña per la fascia sinistra del Milan. L’uruguayano non costa però così poco come ipotizzato dal Milan.

Uno dei rinforzi che il Milan dovrà ingaggiare per completare la rosa riguarda la fascia sinistra di difesa. Serve un vice di Theo Hernandez che sia affidabile e di buona qualità.

Da ieri sera Sky Sport ha rilanciato la candidatura di Matias Viña, laterale uruguayano in forza al Palmeiras. Un nome che piace alla dirigenza milanista, che ha ricevuto ottimi feedback sulle qualità e le potenzialità del classe ’97.

Non sarebbe però un’operazione semplice né economica. Il Palmeiras valuta infatti Viña almeno 10 milioni di euro. Una cifra non esagerata, ma comunque alta per un calciatore che arriverebbe a Milanello per essere, almeno inizialmente, un’alternativa per la panchina.

I rossoneri stanno valutando se provare l’assalto a Viña, anche se sarà un’operazione fattibile solo in caso di cessione di Diego Laxalt, suo connazionale che da tempo è considerato un esubero del Milan.

