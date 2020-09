Bonaventura, accordo raggiunto: firma con la Fiorentina

L’ex Milan ha trovato finalmente la squadra giusta per ripartire: Bonaventura giocherà nella Fiorentina il prossimo anno.

Finalmente Giacomo Bonaventura ha trovato la squadra ideale con cui ripartire. Terminata l’avventura con il Milan il centrocampista classe ’89 è pronto a firmare con il suo nuovo club.

Secondo le ultime indicazioni il suo approdo alla Fiorentina è ad un passo. Accordo raggiunto per il calciatore svincolato, il quale ha rifiutato le avance messe in mostra da Benevento e Hellas Verona in precedenza.

Decisivo il recente incontro tra la proprietà viola e l’agente Mino Raiola, che ha portato al raggiungimento dell’accordo definitivo tra le parti. Bonaventura firmerà un biennale fino al giugno 2022 e sarà uno dei possibili titolari per Beppe Iachini.

