Milan, Brahim Diaz lascia Casa Milan: contratto firmato

Brahim Diaz ha appena lasciato Casa Milan, ha firmato il contratto con il Milan. Adesso è diretto a Milanello.

Brahim Diaz si può considerare un nuovo calciatore del Milan. Dopo aver svolto le visite mediche ieri, questa mattina si è recato in sede per firmare il contratto. Arriverà dal Real Madrid con la formula del prestito secco, con la possibilità in futuro di aprire un discorso coi Blancos per l’inserimento di un riscatto.

Adesso il calciatore si recherà a Milanello per il primo allenamento con la squadra di Stefano Pioli. Nelle prossime ore è atteso il comunicato ufficiale da parte del club di via Aldo Rossi. Attesa poi per la presentazione: non è da escludere che il Milan decida di farla insieme a Sandro Tonali, che arriverà al Diavolo la prossima settimana.

