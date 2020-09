Milan, Bakayoko pensa rossonero: indizio social

Tiemoué Bakayoko continua a pensare al Milan. Indizio social del centrocampista francese del Chelsea, obiettivo dei rossoneri

Come raccontato la trattativa per Bakayoko, tra il Milan e il Chelsea, avrebbe subito un rallentamento. Maldini sta così sondando le alternativi, con un incontro a Milano per Florentino Luis.

Nei pensieri del centrocampista francese, però, sembra esserci sempre il rossonero e l’ennesimo indizio arriva attraverso i social. Bakayoko dopo aver messo il like al tweet dell’annuncio ufficiale del Milan per il ritorno di Ibrahimovic, pochi minuti fa ha lasciato il suo cuoricino anche per l’arrivo di Brahim Diaz.

LEGGI ANCHE: PAZZA IDEA BALE