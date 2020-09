Calciomercato Milan, futuro Bakayoko: fase di stallo

Rallentamento nella trattativa per portare Bakayoko al Milan. Il Chelsea continua a chiedere ben 32 milioni di euro per il riscatto del centrocampista

Dopo l’ottimismo delle scorse ore non arrivano buone notizie per Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista ha da tempo raggiunto un accordo con i rossoneri ma tra i club manca ancora l’intesa. Sono giorni che si lavora per limare il prezzo per il riscatto ma il Chelsea non ha per il momento abbassato le sue pretese. I londinesi continuano a chiedere, infatti, 32 milioni di euro. Come riporta Calciomercato.com la trattativa sta vivendo una fase di stallo. Attesi nuovi confronti nei prossimi giorni, ma i rossoneri valutano anche alternative, come Soumaré del Lille e Florentino del Benfica.

