Milan, Brahim Diaz si presenta su Instagram: “Rossonero”

Oggi è stato il giorno di Brahim Diaz al Milan. Il trequartista spagnolo è ufficialmente un giocatore rossonero. L’ex Real Madrid si presenta sui social con un messaggio: “Rossonero”.

Brahim Diaz è da oggi un nuovo giocatore del Milan. Lo spagnolo ha firmato oggi suo contratto che lo lega al club rossonero fino al 30 giugno 2021, in prestito dal Real Madrid. Subito dopo la firma, Brahim Diaz si è subito diretto a Milanello per l’allenamento. Proprio in occasione dell’arrivo nel centro sportivo, il ventunenne è stato immortalato in una fotografia accanto allo stemma del Milan. Una fotografia che Diaz ha postato su Instagram con un messaggio importante e significativo: “Rossonero“.

Brahim Diaz può aggiungere qualità al centrocampo rossonero, sia come trequartista, sia come ala destra. Un giocatore duttile e fantasioso che farà comodo a Stefano Pioli, considerando il doppio impegno del Milan in campionato ed Europa League.

SAELEMAKERS: “INSEGNO LA MENTALITÀ DI IBRAHIMOVIC”