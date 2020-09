Milan – Ecco Brahim Diaz: prima giornata da rossonero | FOTO

Il Milan ha presentato oggi Brahim Diaz. Prima giornata ufficiale da rossonero per il nuovo acquisto, arrivato dal Real Madrid

E’ arrivata oggi la firma di Brahim Diaz sul contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2021. Il fantasista spagnolo si è prima recato a Casa Milan e poi si è messo a disposizione di Stefano Pioli per il primo allenamento stagionale.

Ecco le immagine della prima giornata rossonera del nuovo acquisto, Brahim Diaz:

🔴⚫ @Brahim Díaz

Your first Rossonero autograph, the most important 🖋

Il tuo primo autografo in rossonero, il più importante 🖋 #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/P7ijfnqpEt

— AC Milan (@acmilan) September 4, 2020