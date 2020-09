Calciomercato Milan – Brahim Diaz ufficiale: il comunicato del club

Brahim Diaz è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. L’ex talento di Malaga e Manchester City ha firmato, arriva dal Real Madrid in prestito secco.

Brahim Diaz ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino a giugno 2021. Il 21enne talento spagnolo arriva in prestito senza diritto di riscatto dal Real Madrid.

In mattinata il giocatore si è recato presso la sede di via Aldo Rossi per firmare e successivamente il club ha emesso il comunicato ufficiale dell’operazione:

AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive di Brahim Abdelkader Díaz dal Real Madrid CF. Il calciatore spagnolo si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2021.

Brahim Díaz, nato a Malaga il 3 agosto 1999, ha iniziato la sua carriera da calciatore nelle giovanili del Malaga CF per poi passare al Manchester City, con cui ha esordito nel 2016, collezionando 15 presenze e realizzando 2 gol, prima di trasferirsi, nel gennaio 2019, al Real Madrid con cui ha totalizzato 21 presenze e 2 gol.

Brahim Díaz nella giornata di oggi si è unito ai suoi compagni di squadra e all’allenatore Stefano Pioli al centro sportivo di Milanello, dove ha svolto il suo primo allenamento stagionale. Il giocatore indosserà la maglia numero 21.

