Sky – Milan-Bakayoko, ecco cosa manca. Due alternative

Proseguono i dialoghi tra Milan e Chelsea per riportare in rossonero Tiemoué Bakayoko. Manca anche l’accordo economico con il giocatore. Soumaré e Florentino le alternative.

Tiemoué Bakayoko e il Milan non si sono ancora trovati. Secondo quanto riferisce Sky Sport i rossoneri stanno dialogando con il Chelsea e ci sarebbe un principio di accordo sulla base di 3 milioni di prestito oneroso, mentre la cifra per il riscatto potrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni di euro. Manca l’accordo con il giocatore per l’ingaggio degli anni successivi al primo, dopo l’eventuale riscatto.

Le alternative sono Boubakary Soumaré e Florentino Luis. Con l’agente del portoghese ha parlato Paolo Maldini e i contatti potrebbero essere intensificati nel caso in cui non andasse in porto l’affare Bakayoko. Il prezzo per il diritto di riscatto è considerato eccessivo dal Milan. Per il centrocampista del Lille c’è stato un sondaggio, ma i costi sono molto elevati.