Calciomercato Milan, Maldini: “Se possiamo migliorare la rosa lo faremo”

Le parole di Maldini prima dell’amichevole Milan-Monza. Il direttore tecnico rossonero è tornato ancora sulle mosse di Calciomercato.

Nuove dichiarazioni di Paolo Maldini sul Calciomercato del Milan e non solo. Intervenuto al TG5, il direttore tecnico dei rossoneri si è soffermato anche sulle assenze questa sera a San Siro di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. “Peccato, spero il presidente di riprenda, è una roccia. Galliani era dispiaciuto“, spiega Maldini. E ancora: “Avevamo pensato di fare un’amichevole ogni anno, ma poi abbiamo convenuto di giocare in Serie A, e speriamo vinca il Milan“.

Stasera è titolare Daniel Maldini, scelto da Pioli per affiancare Paquetà e Roback dietro a Ibrahimovic: “L’emozione è passata, ha già giocato due volte in Serie A. Sta a lui adesso consolidare la posizione in prima squadra e trovare spazio“.

Poi la solita domanda sul Calciomercato. Su Bakayoko ha detto: “Ci sono diverse possibilità, intanto abbiamo risolto le priorità prima che si aprisse il mercato, ora siamo più calmi. Se possiamo migliorare ancora la rosa attuale lo faremo”.

MILAN-MONZA, LA DIRETTA LIVE DELLA PARTITA