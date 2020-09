LIVE | Milan-Monza 2-1, gol e risultato in tempo reale dell’amichevole

La diretta live di Milan-Monza, la seconda amichevole di questo ritiro dei rossoneri. Aggiornamenti minuto per minuto da San Siro.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ – Primo tempo finito.

40′ – GOL DEL MILAN! Super gol anche di Daniel Maldini, che duetta bene con Paquetà e batte Lamanna.

24′ – GOL del MONZA! Assist di Paletta, Finotto supera Donnarumma e appoggia in rete.

14′ – Gran parata di Antonio Donnarumma su Lepore.

7′ – GOL DEL MILAN! Rete stupenda di Calabria che sorprende Lamanna dalla lunga distanza.

1′ – Partita iniziata!

Benvenuti alla diretta testuale di Milan-Monza, la seconda amichevole dei rossoneri. La partita si disputerà questa sera alle ore 20.45 contro la squadra allenata da Christian Brocchi.

Seconda uscita per il Milan di Pioli in questo ritiro pre-campionato. I rossoneri, dopo aver battuto 4-2 il Novara, vogliono ben figurare contro la squadra di proprietà di Silvio Berlusconi, con Adriano Galliani in dirigenza e Brocchi in panchina. Tanti ex quindi per una partita molto affascinante e romantica. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

MILAN-MONZA, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Il tabellino di Milan-Monza

Milan (4-2-3-1): A. Donnarumma; Calabria; Duarte; Bellodi; Theo; Bennacer; Kessie; Maldini; Paquetà; Roback; Ibrahimovic.

All. Pioli

Monza (4-3-1-2): Lamanna; Sampirisi; Paletta; Bellusci; D’Errico; Barberis, Finotto; Chiricò; Armellino; Maric; Lepore.

All. Brocchi

Marcatori: 7′ Calabria