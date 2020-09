Milan Monza dove vederla: canale tv e streaming

Dove vedere Milan-Monza in diretta tv e streaming, la seconda amichevole del ritiro pre-campionato dei rossoneri. Di seguito tutte le informazioni utili.

Dopo la prima uscita contro il Novara a Milanello, il Milan torna a San Siro per la seconda amichevole di questo ritiro. E sarà una partita molto speciale, perché di fronte c’è il Monza di Silvio Berlusconi, Adriano Galliani e Christian Brocchi, tre anime molto importanti della storia rossonera.

A San Siro però non ci sarà Berlusconi, ricoverato al San Raffaele e alle prese con il Coronavirus. Mancherà anche Galliani. Resta comunque una sfida affascinante e al tempo stesso utile per mettere minuti nelle gambe in vista del preliminare di Europa League e dell’inizio del campionato (debutto contro il Bologna in casa).

I rossoneri sono molto attivi sul Calciomercato: dopo il colpaccio Sandro Tonali, è arrivato anche Brahim Diaz, che potrebbe essere convocato per la partita di questa sera. E adesso c’è attesa per Tiemoué Bakayoko: c’è l’accordo con il Chelsea e manca pochissimo, nonostante le smentite di Paolo Maldini. Stasera però parola al campo: Milan-Monza è la seconda amichevole di questo ritiro e sarà visibile in chiaro. Di seguito i dettagli.

Amichevole Milan-Monza, dove si vede

Milan–Monza infatti sarà visibile su Italia Uno alle 20:45 di questo sabato 5 settembre 2020. Sarà possibile vederla però anche su Milan TV, il canale tematico rossonero, disponibile nell’abbonamento DAZN. Per vederla in streaming, quindi, potrete usufruire della piattaforma oppure vederla su Mediaset Play. Entrambe le applicazioni per Smartphone e Tablet sono gratuite per tutti gli store.

Le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): A. Donnarumma; Calabria, Duarte, Bellodi, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Halilovic, Paquetà, Laxalt; Ibrahimovic.

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Bellusci, Paletta, Sampirisi; Armellino, Barberis, Barillà; Machin; Finotto, Maric.

