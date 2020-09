Calciomercato Milan – Maldini ha un piano B a centrocampo

Il Milan non riesce ancora a chiudere l’affare per il rientro di Tiemoué Bakayoko a Milanello. Dunque Paolo Maldini esplora altre opzioni per la mediana.

C’è sempre Tiemoué Bakayoko nella testa della dirigenza del Milan per rinforzare ulteriormente il centrocampo, dopo il colpo Sandro Tonali. Ma l’accordo non c’è ancora.

Se con il giocatore è praticamente tutto fatto da settimane, invece con il Chelsea si fatica a raggiungere un’intesa sulle cifre. I due club concordano sull’operazione, prestito oneroso con diritto di riscatto, però sul prezzo finale dell’acquisto definitivo del mediano francese non vi è accordo. I Blues vogliono fissarlo a circa 30 milioni di euro, mentre i rossoneri puntano più verso i 20 milioni.

Mercato Milan, Florentino Luis e Soumaré alternative a Bakayoko

Dato che la trattativa per Bakayoko vive una fase di stallo, il Milan vuole tutelarsi valutando altre soluzioni per il centrocampo. Una di queste è Florentino Luis. Nella giornata di ieri Paolo Maldini ha incontrato Bruno Carvalho, l’agente del giocatore portoghese. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è stata una Una chiacchierata interlocutoria che ha confermato il gradimento del talento del Benfica a un trasferimento in maglia rossonera.

La priorità rimane il ritorno di Bakayoko, ma il Milan deve farsi trovare pronto con un piano B nel caso in cui l’operazione saltasse. Florentino Luis piace da diverso tempo, era stato anche oggetto di trattativa nell’ultimo mercato di gennaio, però non venne trovato l’accordo con il Benfica. Il Fulham di recente ha offerto un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni.

Un altro nome che piace a Maldini e Massara è quello di Boubakary Soumaré, 21enne francese che milita nel Lille. I rapporti con il club della Ligue 1 sono ottimi, proprio da lì è arrivato Rafael Leao un anno fa. Tuttavia, l’affare non è semplice. Per l’ex PSG servono almeno 30 milioni.

