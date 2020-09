Milan, per Bakayoko non è ancora fatta: la situazione

Il Milan spera di chiudere quanto prima l’operazione riguardante Tiemoué Bakayoko, però la trattativa con il Chelsea continua ad andare ancora per le lunghe.

Il Milan vuole completare il centrocampo con il ritorno di Tiemoué Bakayoko, ma la trattativa è tutt’altro che conclusa. Il pressing rossonero non ha ancora prodotto l’accordo con il Chelsea.

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che il giocatore è da tempo in parola con il club di via Aldo Rossi. La volontà dell’ex mediano del Monaco è importante in questa operazione, anche se da Londra non è ancora arrivato l’ok all’offerta messa sul tavolo dal Milan. Le parti devono ulteriormente negoziare per raggiungere un’intesa economica.

Il Chelsea è disponibile a cedere Bakayoko in prestito oneroso con diritto di riscatto, ma a cifre simili a quelle dell’affare fatto con il Diavolo nel 2018. Allora il centrocampista francese si trasferì in Italia per 5 milioni di prestito e riscatto fissato a 35 milioni, che il Milan però poi non esercitò.

Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono abbassare il prezzo finale. Puntano a fare un’operazione che abbia minore impatto possibile a bilancio, un po’ come per Sandro Tonali. C’è una situazione di stallo ed è normale che adesso la dirigenza rossonera possa mettersi a valutare anche altre piste per il centrocampo.

