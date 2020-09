Calciomercato Milan, addio Krunic: ecco cosa serve

Rade Krunic è in uscita dal Milan. Il centrocampista non è certo una prima scelta per Stefano Pioli. Possibile trasferimento al Torino di Marco Giampaolo

Rade Krunic è uno dei calciatori con le valigie in mano. Il centrocampista bosniaco non rientra nei piani di Stefano Pioli, intenzionato a puntare al 4-2-3-1, modulo poco adatto alle sue caratteristiche.

Le offerte per l’ex Empoli non mancano: il giocatore piace in Germania al Friburgo ma anche al Torino dell’ex Marco Giampaolo, che vorrebbe tornare ad allenarlo.

La meta più probabile sembra essere proprio il club granata ma serve fargli spazio. Come riporta Calciomercato.com, l’affondo per Krunic potrebbe arrivare una volta ceduto Tomas Rincon. Per il ruolo di mezzala piace anche Dennis Praet ma più difficile da raggiungere.

