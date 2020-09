Gazzetta – Milan scatenato a centrocampo: arriva anche Pessina?

Incredibile: il Milan non si ferma e prova a prendere un altro centrocampista di grande qualità nei prossimi giorni.

Davvero scatenato il Milan in vista della prossima stagione. Pare proprio che i dirigenti vogliano consegnare a Stefano Pioli un centrocampo ‘top’, almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato.

Le indicazioni di Gazzetta.it parlano di Matteo Pessina come una pista sempre viva per il club rossonero. Il calciatore dell’Atalanta, lo scorso anno in prestito al Verona, è ancora un forte candidato per rinforzare la mediana di Pioli.

Dopo Tonali e Bakayoko, ormai vicinissimi a firmare per il Milan, anche Pessina dunque può sbarcare a San Siro. Il Milan valuta seriamente il nuovo assalto, visto che per via di una clausola vanterebbe anche uno sconto del 50% sul prezzo di acquisto del cartellino del classe ’97.

L’Atalanta lo valuta 20 milioni di euro ma, come appena detto, il Milan potrebbe spenderne solo 10 e risparmiare ampiamente.

Pessina, al contrario dei due suddetti mediani, potrebbe essere utilizzato nel Milan sulla linea dei trequartisti, zona occupata spesso nei suoi trascorsi all’Hellas.

LEGGI ANCHE -> BROCCHI E LE EMOZIONI DI MILAN-MONZA