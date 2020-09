Calciomercato Milan, Nacho Fernandez | Ecco il prezzo

Le ultime news di Calciomercato Milan. In Spagna accostano ancora Nacho Fernandez ai rossoneri, intanto il Real Madrid ha fissato il prezzo.

Il Milan pensa anche alla difesa in questo Calciomercato. Tutto dipende da Leo Duarte e Mateo Musacchio, entrambi considerati in uscita dalla società rossonera. L’ultima idea di Paolo Maldini e Frederic Massara arriva ancora dal Real Madrid, dopo l’acquisto di Brahim Diaz: si tratta di Nacho Fernandez, difensore in uscita dai Blancos.

Profilo di ottima duttilità, è infatti capace di coprire tutte le zone dalla difesa. Ha 30 anni e un’ottima esperienza a livello internazionale. In uscita dal Real, potrebbe essere una buona soluzione, anche se in casa Milan non sembrano del tutto convinti. Per adesso le priorità sono altre, quindi non è da escludere un assalto nelle prossime settimane.

Nacho al Milan, c’è anche il Benfica

Intanto in Spagna cavalcano questa indiscrezione. Anche Don Balon infatti parla di un Milan interessato a Nacho, così come il Benfica. Che sta allestendo una squadra davvero molto forte. Il noto portale poi parla anche del costo del cartellino del difensore: 15 milioni di euro, molto meno rispetto alle cifre ipotizzate da altre fonti.

A costi così “bassi”, Nacho potrebbe essere davvero un’ottima soluzione. Come detto prima, è un calciatore di grande esperienza, è duttile e soprattutto ha delle ottime qualità. Gioca da molti anni al Real Madrid ed è una riserva di grande affidabilità per Zinedine Zidane. Adesso però sembra che i Blancos siano pronti a lasciarlo partire, e il Milan c’è.

