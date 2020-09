Informazione Online, Web365 cresce ancora: la classifica di luglio

Continua la crescita incontrastata di WEB365, il network che comprende anche MilanLive.it e altre importanti realtà giornalistiche. Stando ai dati raccolti dal Comscore, la società che analizza il traffico sul web, si è verificato un nuovo balzo in avanti in classifica: dall’ottavo posto del mese scorso, infatti, a luglio WEB365 si piazza al settimo posto, superando GialloZafferano.it. Ma non solo: il nostro network continua ad avere una posizione migliore anche di alcuni colossi dell’informazioni come la Gazzetta dello Sport, Sky TG 24 e il Sole 24 Ore. I dati sono stati raccolti da PrimaOnline.it.

Classifica informazione online, Web365 al 7° posto

WEB365 è un network con tantissime realtà importanti. Fra queste MilanLive, ma non solo. Ecco la lista delle testate che ne fanno parte: amoreaquattrozampe.it; AsRomalive.it; Bloglive.it; Calciomercato.it; Calciomercatonews.it; Calciomercatoweb.it; Checucino.it; Chedonna.it; Chenews.it; Direttagoal.it; inews.it; Interlive.it; Juvelive.it; Lalucedimaria.it; Leggilo.org; Livescore24.it; Meteoweek.com; ck12.it; Napolicalciolive.it; Newsnotizie.it; Ricettasprint.it; Serieanews.com; Seriebnews.com; Sologossip.it; Tuttomotoriweb.it; Universomamma.it; Viagginews.com; Yeslife.it e Youmovies.it.

Ecco, di seguito, la classifica dei siti con più audience nel mese di luglio: