Milan-Monza, le formazioni ufficiali dell’amichevole

Le formazioni ufficiali di Milan-Monza. Ecco le scelte di Pioli e Brocchi per l’amichevole di questa sera a San Siro.

Il Milan torna a San Siro per la seconda amichevole di questo ritiro pre-campionato. Dopo la partita col Novara, vinta 4-2, i rossoneri affrontano il Monza: una partita romantica contro la squadre degli ex, in società, in panchina e in campo.

Stefano Pioli e Christian Brocchi, gli allenatori di questa sfida, hanno scelto le formazioni iniziali di questa amichevole. L’allenatore rossonero schiera Maldini e Roback dal primo minuto, c’è Ibrahimovic.

Milan (4-2-3-1): A. Donnarumma; Calabria; Duarte; Bellodi; Theo; Bennacer; Kessie; Maldini; Paquetà; Roback; Ibrahimovic.

All. Pioli

Monza (4-3-1-2): Lamanna; Sampirisi; Paletta; Bellusci; D’Errico; Barberis, Finotto; Chiricò; Armellino; Maric; Lepore.

All. Brocchi