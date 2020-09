Rui Costa e le parole su Cavani: è una fake news

Smentita secca sulle dichiarazioni di Manuel Rui Costa circolate nelle ultime ore. Il portoghese ex Milan non ha detto nulla di simile.

Nelle scorse ore sono circolate sia sul web, sia tramite alcune testate giornalistiche, dichiarazioni molto forti di Manuel Rui Costa.

L’ex numero 10 del Milan, attuale dirigente del Benfica, si sarebbe scagliato contro i procuratori di Edinson Cavani e gli agenti FIFA in generale, ammettendo di essere stufo delle pretese ultra-milionarie per gli stipendi dei calciatori e le commissioni varie.

In realtà Rui Costa non ha mai rilasciato le suddette dichiarazioni. Un post di Facebook con le presunte parole del portoghese è diventato in pochi minuti virale, tanto da essere riportato da diverse testate con una certa sicurezza.

Fake news from Italy. Manuel Rui Costa has never said any of these sentences about Edinson Cavani [“Cavani wages are something crazy for a 34 years old player…” and more]. NOT true.

Rui Costa also didn’t released any interview with Benfica TV. 🔴 #Cavani https://t.co/E8bByEI73G

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2020