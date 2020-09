Milan, assessore comune Milano: “Stadio? Attendiamo proposta”

L’assessore del comune di Milano ha aggiornato sulla questione stadio di Milan e Inter, dichiarando di aspettarsi una proposta dai club.

Pierfrancesco Maran, assessore all’urbanistica del comune di Milano, ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito al progetto stadio di Milan e Inter. Intervistato da Sky Sport, Maran ha fatto sapere di attendere una proposta ufficiale dei due club, che non è ancora arrivata: “Stiamo aspettando la proposta dettagliata, che verrà analizzata tecnicamente” . Lo stesso Maran spera che si risolva tutto in maniera veloce:”Negli scorsi mesi si è lavorato bene e abbiamo affrontato diversi punti critici” – ha aggiunto – “ora serve una proposta da valutare e speriamo che il lavoro sia impostato in modo essenziale, per ottenere un parere in tempi rapidi”.

Un progetto stadio ampio che non prevede solo la struttura strettamente sportiva: “Milan e Inter non chiedono solo uno stadio, ma vogliono rivedere tutta l’area circostante con centri commerciali, alberghi, spazi e uffici. Ci vorranno 6-8 mesi per un lavoro del genere, poi ci sono i tempi di costruzione”.