Milan, Diaz e Castillejo celebrati dal Malaga

Il Malaga ha voluto celebrare Brahim Diaz e Samu Castillejo, entrambi cresciuti nelle giovanili del club andaluso, con un post sui social.

Brahim Diaz e Samu Castillejo si sono ritrovati al Milan dopo essere cresciuti entrambi nelle giovanili del Malaga. Il club andaluso ha espresso tutto il proprio orgoglio per i due giocatori rossoneri con un significativo post sui social: “Due dei nostri in un gigante come il Milan, che connessione!”

Diaz e Castillejo si giocheranno presumibilmente il posto da titolare sulla fascia destra della trequarti, con l’ex Real Madrid che per il momento partirà dietro nelle gerarchie. Castillejo ha dimostrato lo scorso anno tutta la sua affidabilità, sia come esterno di centrocampo che come ala.

Due giocatori importanti per il Milan di questa stagione che hanno mosso i primi passi nel Malaga, che non dimentica i trascorsi andalusi di due giocatori che si sono affermati ad alti livelli.

Dos malagueños malaguistas juntos en un gigante como el @acmilan 🖤❤ ¡Vaya conexión!#LaAcademiaMCF 🧥 pic.twitter.com/W8JfR9zHHF — Málaga CF (@MalagaCF) September 6, 2020

