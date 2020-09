Milan-Monza 4-1, gli highlights dell’amichevole: la sintesi del match

Gli highlights di Milan-Monza, l’amichevole di ieri sera a San Siro. I rossoneri si impongono per 4-1, segna anche Daniel Maldini.

Ieri sera il Milan ha disputato la seconda amichevole di questo ritiro pre-campionato. I rossoneri hanno affontato il Monza a San Siro stavolta, e non a Milanello come contro il Novara. 4-1 il risultato finale, con le reti di: Calabria, Daniel Maldini, Kalulu e Colombo. Insomma, gioventù al potere.

A sbloccare il risultato è Davide Calabria con un bellissimo destro dalla lunga distanza: il terzino ha fatto gol anche contro il Novara e ha chiuso l’amichevole con la fascia di capitano al braccio. Una bella soddisfazione. Poi è arrivato l’1-1 del Monza con Finotto: bello il lancio di Paletta (uno degli ex), l’attaccante ha saltato Donnarumma Antonio e poi l’ha messa dentro.

Poco prima della fine del primo tempo arriva la rete di Daniel Maldini: stupendo l’uno due con Paquetà, poi il piattone sul secondo palo. Una gioia immensa per papà Paolo, la mamma e il fratello Christian, tutti e tre presenti allo stadio.

Dopo un noioso secondo tempo, ecco le due reti di altri due giovanissimi: prima Kalulu, con una bella rasoiata dal limite dell’area, e poi Lorenzo Colombo con un’altra perla di questa bellissima serata.

#MilanMonza 4-1

A night of first times at San Siro in our second friendly of the new season

A San Siro è la notte delle prime volte. Gli highlights della seconda amichevole vinta 🔴⚫

