Calciomercato Milan – Dal Portogallo: offerta per Nuno Mendes

Nuno Mendes, 18enne terzino sinistro del Benfica, ha attirato le attenzioni del Milan. C’è stata una prima proposta economica messa sul tavolo dai rossoneri.

Il Milan prenderà un nuovo difensore centrale e un nuovo terzino sinistro in questa sessione di calciomercato. L’obiettivo è quello di rinforzare il reparto, dato che Stefano Pioli non può fare troppo affidamento su alcuni elementi ora in organico.

Leo Duarte e Mateo Musacchio hanno avuto molti problemi fisici nella scorsa stagione. L’argentino è ancora ai box, mentre il brasiliano nelle amichevoli non sta impressionando positivamente. Diego Laxalt, invece, non è ritenuto un vice affidabile di Theo Hernandez.

Nuno Mendes nel mirino del Milan

Dal Portogallo, precisamente dal quotidiano sportivo O Jogo, giunge notizia di un interessamento del Milan per Nuno Mendes. Si tratta di un terzino sinistro classe 2002 che milita nel Benfica e ha un contratto in scadenza a giugno 2025, dopo l’ultimo prolungamento di pochi mesi fa che comprendeva pure una clausola di risoluzione da ben 45 milioni di euro.

Il Milan si è fatto avanti con un’offerta da circa 15 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Ma il Benfica l’ha rifiutata, come ha rifiutato anche il tentativo dell’Arsenal. Il club di Lisbona in questo momento non sembra intenzionato a cedere Nuno Mendes. Vuole valorizzarlo e far crescere ulteriormente il prezzo del cartellino, così da rivenderlo a un’alta cifra in futuro.

Anche il Manchester United si è interessato al giovane talento portoghese. La sensazione è che, salvo offerte “shock”, Nuno Mendes sia destinato a rimanere al Benfica. Il Milan dovrà guardare altrove per rinforzare la fascia sinistra difensiva.

