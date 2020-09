Calciomercato Milan, stallo Bakayoko: distanza minima

Milan e Chelsea continuano a trattare per Tiemoué Bakayoko. C’è ancora una minima distanza ta le parti. I rossoneri non perdono l’ottimismo

Entro metà settimana Sandro Tonali sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. L’italiano potrà così mettersi a disposizione di Stefano Pioli. Nel frattempo Paolo Maldini e Frederic Massara stanno continuando a lavorare per riuscire ad abbassare le pretese del Chelsea, che continua a far muro per Tiemoué Bakayoko.

Non è un segreto che i rossoneri abbiano voglia di completare il reparto mediano con l’acquisto del francese. L’ex Monaco, come più volte raccontato, ha scelto da tempo il Milan ma la trattativa – riporta La Gazzetta dello Sport – vive una fase di stallo: le parti sarebbero distanti 5 milioni, con i londinesi che chiederebbero 30 milioni per il riscatto e il Diavolo 25.

Non sembra però esserci fretta di concludere e l’aspetto temporale non può che giocare a favore del Milan.

I rossoneri, nel frattempo, continuano a tenere calde le alternative, Soumarè del Lille e Florentino del Benfica, ma l’obiettivo numero uno resta Bakayoko.

LEGGI ANCHE: PREZZI ALLE STELLE PER IL CENTRALE