Coppa Italia, domani alle 15 il sorteggio

Domani alle ore 15 nella sede della Lega Calcio a Milano verrà sorteggiato il tabellone di Coppa Italia per la stagione 2020/21. Si ripartirà dal trionfo del Napoli, detentore del trofeo. Il torneo partirà il 23 settembre e si concluderà il 19 maggio 2021.

Il Milan sta preparando una squadra che possa competere in tutte le competizioni. Se in campionato l’obiettivo è arrivare almeno in zona Champions League, in Coppa Italia i rossoneri devono puntare a vincere il trofeo.