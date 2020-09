Ex Milan – Mihajlovic guarito dal Covid-19: tampone negativo

Il Bologna ha comunicato ufficialmente che Sinisa Mihajlovic non ha più il Covid-19, ha superato gli ultimi due tamponi ai quali era stato sottoposto.

Buona notizia per Sinisa Mihajlovic, la sua famiglia e il Bologna. L’allenatore serbo è risultato negativo a due tamponi per il coronavirus Covid-19. Ciò gli permette di poter tornare a dirigente la squadra rossoblu da domani.

È stato lo stesso Bologna tramite un comunicato ufficiale a dare la notizia: «Alla luce dell’esito negativo degli ultimi due tamponi per il rilevamento del Covid-19 eseguiti come da procedura, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic può riprendere la sua regolare attività. Domani dunque sarà al centro tecnico Niccolò Galli per dirigere l’allenamento della squadra».

L’ex allenatore del Milan aveva già dovuto combattere una dura battaglia contro la leucemia, poi il 23 agosto era stata data la notizia della sua positività al noto coronavirus. Nessun sintomo preoccupante, però. E adesso Mihajlovic è guarito, pronto a riprendere il lavoro con il suo Bologna.