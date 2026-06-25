Annuncio sul futuro di Gimenez, il messicano come Leao

Santiago Gimenez ha scelto di concentrarsi esclusivamente sul campo, rinviando ogni discorso relativo al proprio futuro. L’attaccante del Milan, impegnato con la nazionale messicana, ha infatti rivelato di aver raggiunto un accordo con il suo agente per evitare qualsiasi confronto sul mercato fino al termine del Mondiale.

Una decisione presa per mantenere la massima concentrazione su un appuntamento particolarmente importante e per non lasciarsi distrarre dalle numerose voci che continuano a circolare attorno al suo nome. Gimenez è consapevole dell’interesse che suscita a livello internazionale, ma in questo momento la priorità resta esclusivamente la competizione con il Messico.

Le dichiarazioni del centravanti confermano la volontà di vivere il torneo senza pensieri esterni. Soltanto dopo la conclusione del Mondiale verranno affrontate eventuali questioni legate al futuro professionale e alle possibili strategie di mercato.

Per il Milan si tratta di un segnale positivo. Il club rossonero continua a considerare Gimenez un elemento importante del proprio progetto tecnico e segue con attenzione il suo percorso in nazionale. Intanto il giocatore ha scelto una linea chiara: niente trattative, niente discussioni e nessuna distrazione fino alla fine dell’avventura mondiale.