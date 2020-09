Inter-Milan aperta al pubblico | La rivelazione dal Ministero

Arrivano dichiarazioni ottimistiche per la riapertura degli stadi, in particolare di San Siro, già per le prossime partite di campionato.

Nonostante il premier Giuseppe Conte abbia escluso per il momento la riapertura degli stadi al pubblico, arrivano dal Ministero della Salute alcune indicazioni ben più ottimistiche.

Sandra Zampa, sottosegretario alla salute pubblica, ha parlato a Radio Punto Nuovo di una situazione non così allarmante: “Il timore è quello di non saper gestire la grande affluenza di pubblico. Spesso ho detto che gli stadi fossero elementi di rischio. Ma se con la scuola riusciremo a gestire la situazione, allora si potrà presto tornare a parlare di stadi aperti“.

In particolare Zampa ha preso in esempio un match: “In questo caso, con i giusti comportamenti, potremmo pensare seriamente di riaprire San Siro al pubblico per Inter-Milan del 17 ottobre“. Sarebbe fantastico se si riuscisse a riempire, anche parzialmente, il ‘Meazza’ e tornare a vivere il calcio nella maniera più giusta.

