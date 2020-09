Milan, anche Romagnoli dovrà rinnovare: Raiola chiede l’aumento

Alessio Romagnoli è un altro giocatore del Milan che a breve dovrà prolungare il proprio contratto. La dirigenza avrà sempre Mino Raiola come interlocutore.

Non solo Gianluigi Donnarumma. Il Milan con Mino Raiola dovrà anche parlare del rinnovo di contratto di Alessio Romagnoli.

Il contratto del capitano rossonero scade a giugno 2022 e il club non vuole portare il giocatore a un anno dalla scadenza. L’idea è quella di riuscire a raggiungere un accordo prima della fine del 2020. Una soluzione che permette di evitare brutte sorprese eventuali.

Attualmente Romagnoli guadagna uno stipendio da circa 3,5 milioni di euro netti a stagione. Come riportato dal quotidiano Tuttosport, Raiola punta a far aumentare l’ingaggio del difensore. Un’altra trattativa che non si presenta semplice, seppur appaia meno complicata di quella riguardante Donnarumma.

C’è un po’ più di tempo per raggiungere un’intesa e si parte da una base economica più bassa. Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis dovranno essere bravi a strappare il sì di Raiola nelle prossime settimane.

