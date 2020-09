Bonaventura alla Fiorentina, tutto fatto: visite mediche in corso

Giacomo Bonaventura è sbarcato a Firenze, pronto a cominciare la sua nuova avventura sportiva con la maglia dei viola.

Oggi è il giorno di Giacomo Bonaventura alla Fiorentina. Confermate le voci degli ultimi giorni, con tanto di accordo raggiunto tra il centrocampista ex Milan e i suoi agenti.

Il jolly nativo di San Severino Marche è sbarcato poco fa a Firenze per svolgere le visite mediche di rito. Bonaventura già questa sera firmerà il suo contratto con il club toscano e potrebbe subito partecipare all’allenamento del tardo pomeriggio con la squadra di Iachini.

Un bel colpo a costo zero per la Fiorentina, che pare aver proposto al classe ’89 un contratto biennale con opzione per il terzo anno.

Bonaventura aveva detto addio al Milan ad inizio agosto, al termine della lunga stagione 2019-2020. Ora si ritroverà avversario dei rossoneri nella massima serie, sei anni dopo il suo approdo a Milanello.

