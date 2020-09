Calciomercato Milan, colpo Bakayoko: le ultime dall’Inghilterra

Tiemoué Bakayoko continua ad essere l’obiettivo del Milan per il centrocampo. Si continua a trattare con il Chelsea, che è fiducioso

Milan e Chelsea continuano a trattare per il passaggio in rossonero di Tiemoué Bakayoko. Come raccontano in Inghilterra, il club londinese ha fretta di vendere per iniziare a rientrare dalle importanti spesi, affrontate in queste settimane.

La trattativa per il centrocampista, però, non si sblocca: The Sun riporta che il Chelsea è fiducioso sulla chiusura dell’affare ma c’è ancora distanza. Gli inglesi – si legge – vorrebbero 4,5 milioni di sterline per il prestito più 27 per il riscatto. I rossoneri, invece, non vorrebbero andare oltre i 27 totali.

Sul portale si legge, inoltre, che a Bakayoko si era interessato anche il Lione ma Tiemoué ha scelto il Milan e non pare intenzionato a cambiare idea.