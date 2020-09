Calciomercato Milan, concorrenza Barcellona per il difensore

Anche il Barcellona sarebbe sulle tracce di German Pezzella. Il centrale della Fiorentina che piace al Milan è finito nel mirino dei blaugrana ma non solo

Non c’è solo il Milan sulle tracce di German Pezzella. Il centrale argentino da tempo nel mirino dei rossoneri piace anche in Spagna. Il Diavolo vuole rafforzare il pacchetto arretrato, quello che ad oggi offre meno garanzie.

Kjaer e Romagnoli, titolari inamovibili, non hanno infatti alternative in rosa. Gabbia la prima scelta, visto l’infortunio di Musacchio, viene da una stagione di alti e bassi. Serve certamente qualcuno di più pronto. Pezzella, classe 1991 della Fiorentina, è sicuramente un profilo che farebbe comodo a Stefano Pioli, che conosce bene.

I rossoneri però non sono gli unici sulle sue tracce: secondo quanto riporta Marca, in Spagna, Pezzella sarebbe finito nel mirino del Valencia. I Pipistrelli sarebbero in vantaggio nella corsa al calciatore. Il quotidiano conferma l’interesse da parte del Milan manche del Barcellona. La Fiorentina per cederlo chiederebbe 15 milioni di euro.

