Calciomercato Milan, nuove conferme: il Lione tenta Paquetà

Il Milan attende l’offerta giusta per Lucas Paquetà, ormai ai margini del progetto. E potrebbe giungere in breve tempo.

Il Milan considera ormai da settimane Lucas Paquetà un vero e proprio lusso. Un centrocampista talentuoso e costoso, che però non rientra nei piani di Stefano Pioli.

I rossoneri attendono offerte per il classe ’97. E secondo gli aggiornamenti del giornalista Carlo Pellegatti, a breve dovrebbe giungere una proposta concreta per Paquetà sulla scrivania di Paolo Maldini.

Sul proprio canale Youtube Pellegatti ha rivelato che l’Olympique Lione fa sul serio per il brasiliano: “Sapevo di questo interesse e mi sono informato con fonti certe in Francia. Il Lione vuole Paquetà, in particolare il direttore sportivo Juninho, che è brasiliano come lui”.

Offerta dunque in arrivo: “Il Lione cederà due calciatori importanti come Reine-Adelaide e Depay. Con i soldi incassati potrà virare su Paquetà. L’offerta sarà sui 22-23 milioni di euro e il Milan potrà reinvestire questa cifra per completare la propria rosa”.

Non solo Paquetà in uscita secondo Pellegatti: “Se dovesse arrivare un quarto centrocampista dopo Tonali, il Milan potrebbe cedere Krunic per 8-9 milioni“.

