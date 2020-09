Sky – Lione interessato a Paquetà: ancora nessuna offerta

Le ultime news di Calciomercato del Milan. Paquetà potrebbe andar via e l’interesse del Lione è serio e concreto. Ecco quanto riportato da Di Marzio.

Tutto vero: il Lione è su Lucas Paquetà. L’indiscrezione circola da qualche giorno, ma nelle ultime ore ha preso piede. Come riportato da Sky Sport, per adesso è soltanto un interesse, una richiesta di informazioni. Infatti non è ancora arrivata un’offerta.

Ecco, di seguito, quanto riportato da Gianluca Di Marzio in merito: “Non è arrivata ancora un’offerta, ma ci girano attorno. Vedremo se nei prossimi giorni ci sarà una manifestazione di interesse reale“.

Il Milan valuterà ogni tipo di offerta per il brasiliano. Che in questi anni in rossonero non ha per nulla convinto. Eppure, le qualità ci sono e sono evidenti. Serve una scossa perché c’è la sensazione che gli manchi qualcosa nella mentalità.

Vedremo quali saranno le mosse del Milan su Paquetà. Il Lione potrebbe presto fare un’offerta; la Fiorentina si è tirata indietro, anche se resta vivo l’interesse del Diavolo per Milenkovic (e chissà che se non possa proporre ancora lo scambio col brasiliano).

