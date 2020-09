Coppa Italia 2020/2021, il sorteggio: possibile derby ai quarti

Ecco il tabellone della Coppa Italia 2020-2021. Il Milan rischia di affrontare i rivali cittadini dell’Inter quasi subito.

Poco fa la Lega calcio ha ufficializzato il tabellone della Coppa Italia 2020/2021, che prenderà il via il 23 settembre. La finalissima invece si giocherà il 19 maggio del prossimo anno.

Sorteggio interessante per il Milan. I rossoneri, come capita di frequente, prenderanno parte alla competizione dagli ottavi di finale, come la altre sette teste di serie italiane.

Il Milan potrebbe affrontare come primo scoglio il Torino, proprio come accaduto nell’ultima stagione. Ai quarti di finale invece spunta l’ipotesi di un affascinante derby Inter-Milan, visto che i nerazzuri sono stati inseriti nella stessa parte di tabellone dei rivali cittadini.

In semifinale invece la squadra di Stefano Pioli potrebbe pescare una tra Juventus e Sassuolo. La Lazio, avversaria storica del Milan ad un passo dalla finalissima, potrebbe capire soltanto nell’atto conclusivo.

