Parisi e Antonelli a Casa Milan: si parla di tre giovani

Incontro in corso presso la sede di via Aldo Rossi tra i dirigenti del Milan ed alcuni intermediari, per parlare di giovani talenti esteri.

In questi minuti la dirigenza del Milan è impegnata in un incontro di mercato. Sono presenti nella sede di via Aldo Rossi gli agenti Fabio Parisi e Stefano Antonelli.

I due procuratori fanno da intermediari per diversi giovani talenti internazionali, in particolare dell’est europeo.

Pare che nell’incontro odierno si parlerà in particolare di tre profili che interessano il Milan e che potrebbero sbarcare in rossonero entro l’inizio di ottobre.

Si tratta di Marcos Senesi del Feyenoord, Vitalij Mykolenko e Vladyslav Suprjaha della Dinamo Kiev.

Senesi è un classe ’97 che gioca nel Feyenoord, ma di origini argentine. Difensore centrale che è finito anche nel giro della nazionale albiceleste.

Mykolenko e Suprjaha sono invece due interessanti prospetti provenienti dall’Ucraina. Il primo è un terzino sinistro di spinta, l’altro una punta dalle ottime qualità tecniche.

